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15:43, 10 марта 2023Бывший СССР

Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»

Президент Украины Зеленский посетил похороны одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады армии страны Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Уточняется, что на похоронах также присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая ранее прибыла в Киев. Зеленский передал матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг», которую военный получил посмертно, уточнило издание.

О смерти одного из лидеров «Правого сектора» стало известно 7 марта. Украинский президент назвал его одним из «самых молодых героев» страны. 1 декабря 2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».

Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — сказано в статье.

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Кристина Есикова
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