Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»

Президент Украины Зеленский посетил похороны одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады армии страны Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Уточняется, что на похоронах также присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая ранее прибыла в Киев. Зеленский передал матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг», которую военный получил посмертно, уточнило издание.

О смерти одного из лидеров «Правого сектора» стало известно 7 марта. Украинский президент назвал его одним из «самых молодых героев» страны. 1 декабря 2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».

Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — сказано в статье.