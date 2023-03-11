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12:46, 11 марта 2023Спорт

«Адмирал» впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

«Адмирал» победил «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Владивостокский «Адмирал» впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ команда одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2. Последняя встреча между командами прошла ранее 11 марта и завершилась со счетом 3:2. У победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Шэн (30-я минута), Иван Емец (34-я) и Антон Берлев (58-я).

Следующий соперник «Адмирала» станет известен после окончания всех серий первого раунда плей-офф. Из Восточной конференции в 1/4 финала уже вышел омский «Авангард», из Западной — ярославский «Локомотив».

Адмирал был основан в 2013 году. Клуб пропустил сезон-2020/2021 из-за финансовых трудностей. Отмечалось, что средства, предусмотренные на команду в начале года, были переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Анастасия Борисова
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