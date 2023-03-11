Студия Mundfish заявила о планах на Atomic Heart

Студия Mundfish подтвердила планы на разработку игры Atomic Heart 2

Студия Mundfish подтвердила планы продолжить разработку игры Atomic Heart и выпустить продолжение. Об этом сообщил бывший главред «Игромании» и блогер Алексей Макаренков.

«Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — заявил он со ссылкой на слова разработчиков шутера. Представители Mundfish также сообщили, что сейчас работают над четырьмя дополнениями к Atomic Heart, анонсированными ранее.

Данные о продажах Atomic Heart в Mundfish не озвучили, Макаренко предположил, что эта информация появится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров потребовал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart, созданной российской студией. Чиновник отправил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve — он также показал копии обращений.