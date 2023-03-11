Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Иржи Легечка
Индиан-Уэллс (м)
Борнмут
Сегодня
15:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Бавария
Сегодня
17:30 (Мск)
Аугсбург
Германия - Бундеслига|24-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Лестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
13:47, 11 марта 2023Спорт

Гимнастка назвала уроки для выполнения шпагата

Гимнастка Дарья Нагорная посоветовала выпады для того, чтобы сесть на шпагат

Фото: Unsplash

Российская гимнастка Дарья Нагорная назвала уроки для выполнения шпагата. Об этом сообщает «Чемпионат».

Первым упражнением нужно сесть на одно колено, а вторую ногу вытянуть вперед. Далее нужно наклониться и плавно тянуться к прямой ноге. Вторым упражнением Нагорная посоветовала выпад, при котором нога, стоящая впереди, сгибается под углом 90 градусов, а голень второй ноги кладется на пол. При этом необходимо опустить таз максимально вниз.

В третьем упражнении нужно встать в положение широкого выпада. При этом нога, которая стоит впереди, сгибается до угла 90 градусов, другую ногу нужно поставить на колено и захватить стопу рукой. Далее плавно тянуть ее к спине. Последнее упражнение выполняется стоя. Ладони необходимо поставить на пол перед собой, затем поднять одну ногу вверх на стену, опорной ногой плотно стоя на полу.

23 января фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, что упражнения на растяжку, которые помогают сесть на шпагат, могут быть неэффективны. У некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, и они не смогут принять это положение даже после длительных тренировок.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Артемовске перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ
В Киеве начались отключения электроэнергии
Гимнастка назвала уроки для выполнения шпагата
Названы лауреаты антипремии «Золотая малина»
Жена Бориса Щербакова раскрыла секрет долгого брака
Школьного тренера арестовали за секс с несовершеннолетним бойфрендом дочери
В Турции обвинили Германию в сокрытии следа США в диверсии на «Северных потоках»
Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине
В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Немецкие железные дороги прекратили бесплатную перевозку гумпомощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.