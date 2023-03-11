Гимнастка назвала уроки для выполнения шпагата

Гимнастка Дарья Нагорная посоветовала выпады для того, чтобы сесть на шпагат

Российская гимнастка Дарья Нагорная назвала уроки для выполнения шпагата. Об этом сообщает «Чемпионат».

Первым упражнением нужно сесть на одно колено, а вторую ногу вытянуть вперед. Далее нужно наклониться и плавно тянуться к прямой ноге. Вторым упражнением Нагорная посоветовала выпад, при котором нога, стоящая впереди, сгибается под углом 90 градусов, а голень второй ноги кладется на пол. При этом необходимо опустить таз максимально вниз.

В третьем упражнении нужно встать в положение широкого выпада. При этом нога, которая стоит впереди, сгибается до угла 90 градусов, другую ногу нужно поставить на колено и захватить стопу рукой. Далее плавно тянуть ее к спине. Последнее упражнение выполняется стоя. Ладони необходимо поставить на пол перед собой, затем поднять одну ногу вверх на стену, опорной ногой плотно стоя на полу.

23 января фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, что упражнения на растяжку, которые помогают сесть на шпагат, могут быть неэффективны. У некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, и они не смогут принять это положение даже после длительных тренировок.

