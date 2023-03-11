Гимнастка назвала уроки для выполнения шпагата
Российская гимнастка Дарья Нагорная назвала уроки для выполнения шпагата. Об этом сообщает «Чемпионат».
Первым упражнением нужно сесть на одно колено, а вторую ногу вытянуть вперед. Далее нужно наклониться и плавно тянуться к прямой ноге. Вторым упражнением Нагорная посоветовала выпад, при котором нога, стоящая впереди, сгибается под углом 90 градусов, а голень второй ноги кладется на пол. При этом необходимо опустить таз максимально вниз.
В третьем упражнении нужно встать в положение широкого выпада. При этом нога, которая стоит впереди, сгибается до угла 90 градусов, другую ногу нужно поставить на колено и захватить стопу рукой. Далее плавно тянуть ее к спине. Последнее упражнение выполняется стоя. Ладони необходимо поставить на пол перед собой, затем поднять одну ногу вверх на стену, опорной ногой плотно стоя на полу.
23 января фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, что упражнения на растяжку, которые помогают сесть на шпагат, могут быть неэффективны. У некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, и они не смогут принять это положение даже после длительных тренировок.