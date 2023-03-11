IRNA сообщило о завершении Ираном процедуры закупки у России истребителей

IRNA: Иран завершил оформление сделки по закупке российских истребителей Су-35

Иран завершил подписание контракта по закупке российских истребителей Су-35. Об этом стало известно иранскому агентству IRNA.

По данным издания, соответствующее объявление сделало постоянное представительство республики при ООН в пятницу, 10 марта. «После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести», — говорится в сообщении.

При этом постпредство страны подчеркнуло, что между Москвой и Тегераном «абсолютно нет военного сотрудничества», а данная сделка не имеет отношения к конфликту на Украине. Подробностей контракта не приводится.

До этого министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни высказался о возможных закупках российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, Иран обладает запасом своих систем вооружений, поэтому не нуждается в покупке российских ЗРК С-400.

Ранее власти Соединенных Штатов выразили мнение, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на ударные беспилотники. В ответ постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.