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06:45, 19 февраля 2023Мир

США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей

Блинкен: США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей в обмен на беспилотники

Фото: РИА Новости

Власти Соединенных Штатов считают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на ударные беспилотники. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

По утверждению американцев, данное сотрудничество между странами активизировалось с началом специальной военной операции на Украине. При этом обосновать эту версию Блинкен не смог.

«Это улица с двусторонним движением… Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой», — сказал политик, добавив, что США ведут консультации на эту тему с союзниками по всему миру.

Госсекретарь также повторил, что у США имеется информация о летальной военной помощи России раздумывает Китай. Он пояснил, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. Ранее Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях в случае оказания Пекином материальной помощи РФ в спецоперации на Украине.

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Екатерина Подвигина
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