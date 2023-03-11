Главком Сухопутных войск ВСУ объяснил оборону Артемовска

Главком Сухопутных войск ВСУ Сырский объяснил оборону Артемовска желанием выиграть время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут), чтобы выиграть время, объяснил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал Сырский во время поездки в Артемовск.

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

11 марта стало известно, что российские силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Уточнялось, что крупный путь снабжения украинской группировки войск держат под огневым контролем бойцы ЧВК «Вагнер», из-за чего ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами, говорится в публикации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.