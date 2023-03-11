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17:20, 11 марта 2023Спорт

Стали известны планы руководства ПСЖ по изменению состава команды

Culture PSG: Килиан Мбаппе останется ключевым игроком ПСЖ в сезоне-2023/2024

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стали известны планы руководства Пари Сен-Жермен по изменению состава команды на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Culture PSG со ссылкой на Le Parisien.

По информации издания, ключевым игроком клуба останется французский форвард Килиан Мбаппе. Продолжится ли сотрудничество аргентинца Лионеля Месси с командой, пока не известно, однако в ПСЖ намерены сохранить его в составе. Решение о продлении контракта с 36-летним Серхио Рамосом примут в конце сезона-2022/2023. Отмечается, что главный тренер парижан Кристоф Гальтье доволен его игрой.

Марко Верратти, Маркиньос, Нуну Мендеш, Джанлуиджи Доннарумма и Ашраф Хакими с высокой вероятностью останутся в команде. Продолжить выступления в клубе хочет и бразильский нападающий Неймар, однако в ПСЖ не против расстаться с ним.

8 марта ПСЖ вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В 1/8 финала команда уступила мюнхенской Баварии, проиграв в первом матче 0:1, а во втором — 0:2.

Ксения Курашкина
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