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00:55, 9 марта 2023Спорт

«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» со счетом 2:0 обыграла ПСЖ в ответном матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Эрик Шупо-Мотинг

Эрик Шупо-Мотинг. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

«Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 61-й минуте забил камерунский форвард Эрик Шупо-Мотинг. Затем на 90-й минуте игры немецкий полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество хозяев.

Первый матч завершился победой немецкой команды со счетом 1:0. Таким образом, «Бавария» выбила ПСЖ из розыгрыша трофея в сезоне-2022/2023 и теперь продолжит борьбу в четвертьфинале.

В параллельной встрече «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Тоттенхэм Хотспур». Их первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0. Таким образом, «Милан» стал четвертым участником четвертьфинала турнира.

8 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали английский «Челси» и португальская «Бенфика».

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Ксения Курашкина
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