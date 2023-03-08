Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
4:2
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нефтехимик
4:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Витязь
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Лацио
1:2
Завершен
АЗ Алкмар
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
5:1
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Челси
2:0
Завершен
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
01:07, 8 марта 2023Спорт

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Челси» и «Бенфика» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Фото: Reuters

Английский «Челси» и португальская «Бенфика» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира португальцы оказались сильнее бельгийского «Брюгге». Первая встреча завершилась победой со счетом 2:0. Во втором матче команда победила — 5:1. Голами в составе победителей отметились полузащитник Рафа Силва, нападающий Гонсалу Рамуш (дубль), хавбеки Жоау Мариу и Давид Нерес, у проигравших — Бьорн Мейер.

В параллельной встрече лондонцы выбили дортмундскую «Боруссию». В первом матче команда проиграла — 0:1. Во втором матче победила со счетом 2:0. Отличились полузащитник Рахим Стерлинг и хавбек Кай Хавертц с пенальти.

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
В Белоруссии в течение месяца доработают законопроект о народном ополчении
Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Евросоюз раскритиковал закон об иноагентах в Грузии
В Совфеде назвали чушью обвинения проукраинских сил в подрыве «Северных потоков»
В США осудили присутствие военных кораблей Ирана в Западном полушарии
Военный аналитик объяснил причины подвоза западной техники для ВСУ
Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году
Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у парламента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.