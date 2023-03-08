Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Челси» и «Бенфика» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Английский «Челси» и португальская «Бенфика» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира португальцы оказались сильнее бельгийского «Брюгге». Первая встреча завершилась победой со счетом 2:0. Во втором матче команда победила — 5:1. Голами в составе победителей отметились полузащитник Рафа Силва, нападающий Гонсалу Рамуш (дубль), хавбеки Жоау Мариу и Давид Нерес, у проигравших — Бьорн Мейер.

В параллельной встрече лондонцы выбили дортмундскую «Боруссию». В первом матче команда проиграла — 0:1. Во втором матче победила со счетом 2:0. Отличились полузащитник Рахим Стерлинг и хавбек Кай Хавертц с пенальти.

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.