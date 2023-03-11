«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений прокуратурой

«Реал» созвал совет директоров после предъявления «Барселоне» обвинений прокуратурой

Руководство мадридского «Реала» сделало заявление после предъявления «Барселоне» обвинений испанской прокуратурой по делу о коррупции. Об этом сообщается на сайте команды.

Президент «Реала» Флорентино Перес созвал срочное заседание совета директоров 12 марта, чтобы принять решение о действиях, которые команда сочтет целесообразными в связи с этим вопросом. В команде назвали обвинения против «Барселоны» серьезными.

Прокуратура Испании инициировала расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Руководство каталонцев якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги.

Если факт мошенничества в отношениях «Барселоны» и Негрейры будет доказан, то Международная федерация футбола (ФИФА), может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.