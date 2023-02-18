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16:53, 18 февраля 2023Спорт

«Барселону» захотели отстранить от Лиги чемпионов из-за дела о коррупции

El Pais: «Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за дела о коррупции

Фото: Albert Gea / Reuters

Испанский футбольный клуб «Барселона» захотели отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за дела о коррупции. Об этом сообщает El Pais.

По информации источника, прокуратура Испании инициировала расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Руководство каталонцев якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги.

Если факт мошенничества в отношениях «Барселоны» и Негрейры будет доказан, то Международная федерация футбола (ФИФА), может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

«Барселона» основана в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. Команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов и 26 раз чемпионат Испании. Сине-гранатовые ни разу не покидали высший дивизион национального первенства.

Анастасия Борисова
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