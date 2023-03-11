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01:28, 11 марта 2023Россия

Пушков заявил о стене разногласий между США и Китаем

Сенатор Пушков назвал новый антикитайский законопроект в США камнем в стену разногласий
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письмо американского сенатора Джоша Хоули, который призвал председателя КНР Си Цзиньпина взять на страну ответственность за пандемию коронавируса. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков осудил инициативу Хоули и назвал его новый антикитайский законопроект камнем в стену разногласий между США и Китаем. По его мнению, барьеры между двумя государствами продолжат укрепляться.

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10 марта Хоули призвал Си Цзиньпина взять ответственность за появление COVID-19. Сенатор уточнил, что Конгресс США принял законопроект, согласно которому американские власти обязаны рассекретить информацию о генезисе инфекции. Президент США Джо Байден также настоял на публикации разработок о происхождении коронавируса.

В феврале конгрессмены США приступили к расследованию истоков COVID-19. Они запросили необходимые данные у высоких чинов американской администрации и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Среди прочих эксперты рассматривают версию об искусственном происхождении инфекции и ее утечке из китайской лаборатории, получавшей гранты от Вашингтона.

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Марина Совина
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