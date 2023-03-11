В Киеве восстановили централизованное теплоснабжение

Виталий Кличко: в Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения

В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко рассказал, что еще ведутся работы по удалению воздуха из систем отопления отдельных домов. При этом теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. «Электро- и водоснабжение в украинской столице также функционируют в штатном режиме», — добавил глава города.

Утром 9 марта в Киеве прогремели мощные взрывы. Также, по информации украинских СМИ, взрывы были зафиксированы в Киевской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях. В результате из-за повреждения инфраструктуры в столице и в нескольких регионах страны пропало электроснабжение.

Из-за перебоев с электроснабжением 15 поездов Украинской железной дороги («Укрзализныци») встали из-за обесточивания отдельных участков путей.