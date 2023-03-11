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13:00, 11 марта 2023Забота о себе

Кондитер перечислил ошибки в приготовлении теста

Кондитер Дмитрий Дюран предупредил, что холодные ингредиенты могут испортить тесто

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ингредиенты прямиком из холодильника могут испортить тесто, предупредил кондитер, эксперт по питанию Дмитрий Дюран. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил главные ошибки в приготовлении теста.

«Холодные яйца и молоко мешают тесту подниматься. Поэтому нужно дать продуктам постоять некоторое время на столе при комнатной температуре. И лучше эту рекомендацию не игнорировать», — говорит Дюран.

По его словам, часто хозяйки в целях экономии времени не просеивают муку — и допускают ошибку. Просеянная мука насыщена кислородом, изделия из нее становятся более пышными. К тому же, просеивание позволяет избежать комочков, например, это важно при приготовлении блинов, пояснил кондитер.

Дюран также отметил, что при приготовление теста нужно строго следовать рецептуре.

Не нужно заменять ингредиенты, если чего у вас чего-то не хватает. И компоненты в тесто нужно добавлять в количестве и очередности в соответствии с рецептом. Если вы не придерживаетесь рецептуры, не нужно удивляться, что у вас что-то не получилось

Дмитрий Дюранкондитер
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Слишком длительное приготовление тоже портит тесто, продолжил Дюран. Если тесто долго разминать, оно может стать слишком пластичным и не поднимется. Для каждого продукта есть свое определенное время на приготовление теста, поэтому и в этом случае следует придерживаться рецептуры.

Как правило, в рецептах указывается, что тесто необходимо ставить в предварительно разогретую до максимальных показателей духовку и выпекать при определенной температуре в течение конкретного времени. Однако некоторые составители рецептов думают, что обращаются к сведущим пекарям и упускают этот важный момент. «Если вы только осваиваете данную науку, то можете поставить будущий пирог в холодную духовку и долго удивляться, что он не поднялся или не пропекся за указанное время. Запомните это важнейшее правило: духовку нужно предварительно в течение 10-15 минут разогревать и только потом ставить в нее противень с будущим блюдом», — дал напутствие кондитер.

Ранее Дмитрий Дюран рассказал о напитках, мешающих похудению. Он посоветовал борющимся с лишним весом людям в первую очередь отказаться от алкоголя.

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Вера Владзиевская
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