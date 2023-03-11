В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину

Американский политик Янг допустил третью мировую войну после ввода войск НАТО на Украину

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг предположил, к чему приведет возможный ввод войск НАТО на Украину. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Янг раскрыл последствия ввода войск НАТО на Украину и допустил третью мировую войну как результат этих действий.

«Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — подчеркнул политик из США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о завершении конфликта на Украине Он допустил, что кризис закончится за столом переговоров. По мнению Столтенберга, победа России в конфликте станет «трагедией» и станет опасной для Североатлантического альянса.