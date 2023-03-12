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16:50, 12 марта 2023Спорт

Клуб КХЛ отреагировал на сообщения о причастности игрока к убийству в Подольске

В «Сочи» заявили, что хоккеист Артем Иванюженков тренировался с командой 10 и 11 марта

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» в Telegram-канале отреагировал на сообщения о причастности нападающего команды Артема Иванюженкова к убийству вроизошедшему в кафе в Подольске.

В команде заявили, что не получали информации от правоохранительных органов по поводу Иванюженкова. Они рассказали, что 24-летний хоккеист вместе с командой тренировался во дворце спорта «Большой» 10 и 11 марта. Отмечается, что на 12 марта в графике команды был запланирован выходной.

Конфликт в кафе в Подольске произошел утром 12 марта. Сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Кроме того, заявлялось, что главным подозреваемым является Иванюженков, однако затем Следственный комитет опроверг эту информацию.

Иванюженков выступает за Сочи с 2022 года. Нападающий является сыном депутата Госдумы и бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова.

Анастасия Борисова
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