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07:48, 12 марта 2023Наука и техника

Выход россиянки из капсулы Crew Dragon после прибытия на Землю показали на видео

НАСА показало кадры выхода россиянки Кикиной из капсулы Crew Dragon, вернувшегося на Землю

НАСА показало кадры выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы пилотируемого космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю. Трансляция велась на канале YouTube.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю, приводнившись в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. На нем с Международной космической станции (МКС) прибыли Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Crew Dragon пристыковался к МКС 3 марта. На нем на станцию прилетели космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Марина Совина
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