Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в матче чемпионата Кипра

Гол Александра Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра

«Арис» вничью сыграл с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Не проиграть «Арису» помогли реализованный пенальти российского форварда Александра Кокорина, а также гол шведского полузащитника Лео Бенгтссона. У «Пафоса» дублем отметился финский хавбек Онни Валакари.

Кокорин в текущем сезоне провел 21 матч в чемпионате Кипра. В его активе десять забитых мячей и четыре результативных передачи.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».