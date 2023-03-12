Уроженец Донбасса одержал победу над американцем Спэнном в UFC

Уроженец Донбасса Крылов одержал победу над американцем Спэнном в UFC

Россиянин Никита Крылов одержал победу над американцем Райаном Спэнном в UFC Fight Night 221. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом же раунде выступающий под нейтральным флагом уроженец Донбасса поймал противника на удушающий «треугольник». Спэнн был вынужден сдаться.

После Боя Крылов рассказал, что решил не затягивать бой, так как допускал, что из-за болезни он не сможет полноценно выстоять все раунды.

Схватка 30-летнего Крылова и 31-летнего американца Спэнна в полутяжелом весе должна была возглавить турнир UFC Vegas 70 в Лас-Вегасе 26 февраля. За несколько часов до боя стало известно, что встреча отменена, так как Крылов снялся с турнира, попав в больницу с сильным пищевым отравлением.

Крылов родился в Луганской области. В 2018 году боец говорил о начале оформления российского гражданства и также заявлял о желании выходить на поединки под флагом Луганской народной республики (ЛНР). Всего в профессиональной карьере он одержал 29 побед и потерпел девять поражений.