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09:47, 26 февраля 2023Спорт

Уроженец Донбасса попал в больницу за несколько часов до боя в UFC

Уроженец Донбасса Никита Крылов попал в больницу с отравлением перед поединком в UFC

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боец смешанного стиля (MMA) Никита Крылов, выступающий под нейтральным флагом, попал в больницу перед боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — заявил представитель спортсмена. Он отметил, что причину отравления пока не выявили.

Схватка 30-летнего уроженца Донбасса и 31-летнего американца Райана Спэнна в полутяжелом весе должна была возглавить турнир UFC Vegas 70 в Лас-Вегасе. За несколько часов до боя стало известно, что встреча отменена, так как Крылов снялся из-за проблем со здоровьем.

24 июля Крылов нанес поражение шведу Александру Густафссону на турнире UFC в Лондоне. Это была его первая победа с марта 2020 года.

Крылов родился в Луганской области. В 2018 году боец говорил о начале оформления российского гражданства и также заявлял о желании выходить на поединки под флагом Луганской народной республики (ЛНР). Всего в профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

Андрей Стрельцов
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