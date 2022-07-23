Появилось видео победы уроженца Донбасса нокаутом на турнире UFC

Уроженец Донбасса Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона на UFC в Лондоне

Боец смешанного стиля (MMA) Никита Крылов, выступающий под нейтральным флагом, нанес поражение шведу Александру Густафссону на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Видео появилось в сообществе UFC Russia в VK.

30-летний уроженец Донбасса нокаутировал Густафссона за минуту, одержав первую победу с марта 2020-го. Крылов одержал победу техническим нокаутом, добиав оппонента, упавшего на настил. Густаффсон — бывший претендент на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Крылов во второй раз подряд дрался в Лондоне. В марте он уступил Полу Крейгу, выступая перед поединком российского тяжеловеса Александра Волкова.

Крылов родился в Луганской области. В 2018 году боец говорил о начале оформления российского гражданства и также заявлял о желании выйти на бой под флагом Луганской народной республики (ЛНР). Также спортсмен подчеркивал, что готов оформить гражданство республики, если она получит официальное признание.