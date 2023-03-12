Фитнес-инструктор посоветовала три упражнения для вечерней тренировки

Фитнес-инструктор Бутова посоветовала наклоны к прямой ноге для вечерней тренировки

Фитнес-инструктор Светлана Бутова посоветовала три упражнения для вечерней тренировки после работы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист предложила делать наклоны к прямой ноге. Исходное положение — сидя, одну ногу оставьте прямой, другую нужно согнуть в колене, приближая стопу к паху. Колено согнутой ноги отведите в сторону. «Выполните наклон к прямой ноге. Захватите ладонями стопу. Постарайтесь потянуться корпусом вперед к стопе. Оставляйте спину прямой. Поменяйте положение», — объяснила она технику выполнения упражнения.

Также эксперт порекомендовала выполнять планку на предплечьях. Для этого нужно принять упор лежа на предплечьях, стопы расположить на ширине таза, локти — под плечами. Такое положение необходимо удерживать 20-30 секунд, напрягая при этом мышцы живота, ягодиц. Спина должна оставаться ровной без прогибов и выгибов.

Кроме того, Бутова предложила делать приседания. Исходное положение — встаньте, стопы расположите на ширине таза. «Согните ноги в коленях, отводя таз назад. Опускайтесь до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны полу. Угол в коленях должен составлять не менее 90 градусов. Следите, чтобы колени в нижней точке движения были над стопами. Вернитесь в исходное положение», — рассказала она о том, как правильно выполнять упражнение.

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