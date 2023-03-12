Тренер назвала опасность занятий с обручем в домашних условиях

Тренер Бутова заявила, что занятия с обручем представляют опасность для позвоночника

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала опасность занятий с обручем в домашних условиях. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бутова заявила, что обруч представляет опасность для позвоночника. Если хулахуп весит достаточно много, имеет выпуклости на внутренней поверхности, то ударяясь о позвонки в области поясничного отдела, он может оставить синяки и ухудшить состояние здоровья. Кроме того, занятия с обручем не рекомендуется проводить обладателям межпозвоночных грыж.

Также тренер назвала мифом массажный эффект хулахупа. Она обратила внимание на то, что при вращении обруч иногда оставляет синяки на теле, так как мелкие сосуды от сильного давления не выдерживают и лопаются.

21 февраля чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев предупредил об опасности употребления спортивного питания. Он заявил, что даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов.

