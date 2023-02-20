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08:00, 21 февраля 2023Спорт

Тренер предупредил об опасности спортивного питания

Фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев предупредил об опасности спортивного питания

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» предупредил об опасности употребления спортивного питания без консультаций со специалистами.

«Даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов. Жрать самостоятельно ничего не надо, это очень чревато. Вы нагружаете почки, печень, желудочно-кишечный тракт. Любое даже самое безобидное на вид спортивное питание должно подбираться специалистом», — рассказал Бабенко-Кудрявцев.

Тренер также добавил, что люди, занимающиеся фитнесом, могут вполне обойтись без спортивного питания. «Вам не потребуются никакие посторонние вещества, все есть в еде, если продукты качественные», — отметил он.

Ранее Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. По его словам, это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами, выполнение сложных упражнений без тренера и неправильное питание.

Алексей Гусев
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