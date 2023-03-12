Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Иржи Легечка
Индиан-Уэллс (м)
Борнмут
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Ахмат
0:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Бавария
5:3
Завершен
Аугсбург
Германия - Бундеслига|24-й тур
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Лестер Сити
1:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Краснодар
3:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
04:21, 12 марта 2023Спорт

Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии

Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии техническим нокаутом

Фото: Per Haljestam/USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Драго одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

В своем предыдущем поединке в UFC, который состоялся 4 июня 2022 года, российский тяжеловес победил суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. Тогда Волков также отправил соперника в нокаут в первом раунде.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед при десяти поражениях в MMA. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 32-летнего Романова 16 побед при двух поражениях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европу предупредили о катастрофе в случае тайной операции США в Крыму
Мошенники «придумали» роутер с функцией майнинга
В Британии рассказали о планах Польши создать крупнейшую армию в Европе
Москвичи вспомнили купание в фонтане возле МГУ
Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии
Стало известно о требовании Киева усилить обстрелы Каховской ГЭС
Байден обсудил с губернатором Калифорнии разорение банка Silicon Valley
Уроженец Донбасса одержал победу над американцем Спэнном в UFC
Россиянам напомнили об апрельском повышении социальных пенсий
Отмену творческого вечера Познера в Москве объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.