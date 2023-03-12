Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии техническим нокаутом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Драго одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

В своем предыдущем поединке в UFC, который состоялся 4 июня 2022 года, российский тяжеловес победил суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. Тогда Волков также отправил соперника в нокаут в первом раунде.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед при десяти поражениях в MMA. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 32-летнего Романова 16 побед при двух поражениях.