Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии
Боец UFC Волков победил соперника из Молдавии техническим нокаутом
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Драго одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.
В своем предыдущем поединке в UFC, который состоялся 4 июня 2022 года, российский тяжеловес победил суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. Тогда Волков также отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед при десяти поражениях в MMA. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 32-летнего Романова 16 побед при двух поражениях.