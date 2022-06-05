Волков одержал победу над Розенстрайком в главном бою UFC

Волков одержал победу над Розенстрайком техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 56

Россиянин Александр Волков одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком в главном боюм вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56 на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Волкова уже в первом раунде. Таким образом, россиянин смог оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишном на UFC Fight Night 204 в марте.

Теперь на счету Волкова же 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для его соперника это поражение оказалось вторым после неудачного поединка с Кертисом Блейдсом, всего в ММА он потерпел четвертое поражение при 12 победах.

29 мая Волков рассказал о коррективах, которые он внес после поражения от британца Томаса Аспиналла на турнире UFC в Лондоне. 33-летний тяжеловес заявил, что отказался от тренировок в Москве, а также сменил тренеров и спарринг-партнеров.