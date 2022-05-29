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Волков рассказал о новом подходе после поражения в UFC

Боец UFC Александр Волков отказался от тренировок в Москве после поражения от Аспиналла

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о коррективах, которые он внес после поражения от Томаса Аспиналла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Слова спортсмена привел портал Sherdog.

33-летний тяжеловес подтвердил, что отказался от тренировок в Москве, а также сменил тренеров и спарринг-партнеров перед поединком против Жоарзиньо Розенстрайка. «Я думал о своем профессиональном росте, и последний бой подтолкнул меня изменить подход», — заявил Волков.

По словам россиянина, внесенные коррективы положительно сказались на его подготовке. «Несмотря на сжатые сроки, я сумел провести большой объем работы», — отметил боец.

Поединок Волкова и Розенстрайка пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе 4 июня. 34-летний суринамец не дрался с сентября 2021-го. Тогда он потерпел поражение от Кертиса Блэйдса.

Николай Костюков
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