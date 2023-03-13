Названы самые негостеприимные страны мира

Passport Index: самыми недружелюбными странами в 2023 году стали КНДР и Афганистан

Самыми негостеприимными государствами мира в 2023 году по версии Welcoming Countries Rank стали КНДР, Туркменистан и Афганистан, куда для въезда гражданам из любой страны мира нужна виза. Рейтинг составили специалисты Passport Index.

На второй строчке разместились Бутан и Ливия, которые предлагают безвизовый въезд путешественникам из трех стран. Тройку лидеров антирейтинга заняла Эритрея, куда без виз могут приезжать туристы из четырех стран. Далее следуют Экваториальная Гвинея, Алжир и Судан. В топ-10 недружелюбных стран также вошли Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

Ранее сообщалось, что самыми гостеприимными странами мира названы Габон, Мальдивы, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Ангола, Джибути, Боливия, Бурунди, Восточный Тимор, Микронезия, Сомали, Малави, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Нигерия, Коморские острова, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Камбоджа, Тувалу, Самоа и Руанда. Они готовы пускать без виз туристов из 198 государств.