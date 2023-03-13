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15:05, 13 марта 2023Путешествия

Названы самые негостеприимные страны мира

Passport Index: самыми недружелюбными странами в 2023 году стали КНДР и Афганистан

Фото: Jerome Delay / AP

Самыми негостеприимными государствами мира в 2023 году по версии Welcoming Countries Rank стали КНДР, Туркменистан и Афганистан, куда для въезда гражданам из любой страны мира нужна виза. Рейтинг составили специалисты Passport Index.

На второй строчке разместились Бутан и Ливия, которые предлагают безвизовый въезд путешественникам из трех стран. Тройку лидеров антирейтинга заняла Эритрея, куда без виз могут приезжать туристы из четырех стран. Далее следуют Экваториальная Гвинея, Алжир и Судан. В топ-10 недружелюбных стран также вошли Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

Ранее сообщалось, что самыми гостеприимными странами мира названы Габон, МальдивыЭфиопияГвинея-БисауАнголаДжибутиБоливия, Бурунди, Восточный Тимор, Микронезия, СомалиМалавиДемократическая Республика КонгоЮжный СуданНигерия, Коморские острова, ГвинеяКот-д'ИвуарКамбоджаТувалуСамоа и Руанда. Они готовы пускать без виз туристов из 198 государств.

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Валентина Процкова
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