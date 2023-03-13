Названы самые дружелюбные для туристов страны мира

Passport Index: самыми гостеприимным странами в 2023 году стали Габон, Эфиопия и Мальдивы

Габонская Республика названа одной из самых дружелюбных стран мира для туристов по версии Welcoming Countries Rank-2023. Обновленный рейтинг наиболее гостеприимных государств составили эксперты Passport Index.

Африканская страна возглавила список почти из 200 позиций, который составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство принимает без визы или по визе, выдаваемой по приезде. В Габоне облегченный порядок посещения действует для жителей 198 стран мира. Вместе с ними первую строчку рейтинга делят Мальдивы, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Ангола, Джибути, Боливия, Бурунди, Восточный Тимор, Микронезия, Сомали, Малави, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Нигерия, Коморские острова, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Камбоджа, Тувалу, Самоа и Руанда.

Вторую строчку занимают Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда. Там облегченный визовый режим введен для граждан 197 стран. Замыкает тройку Палау, Мадагаскар и Доминика (без визы или с визой по прибытии сюда могут въехать граждане 196 стран). Россия в этом рейтинге оказалась на 64-й строчке: без виз в РФ могут прибывать граждане 63 государств. В прошлом году Россия была на 65-й строчке.

Ранее в марте Эфиопия упростила визовые требования для россиян, теперь отечественные путешественники смогут оформлять местную визу по прибытии в страну. При необходимости туристы также смогут получить по прилете в Эфиопию и транзитную визу.