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17:07, 9 марта 2023Путешествия

Еще одна африканская страна упростила визовые требования для россиян

Посольство Эфиопии: россияне смогут оформить местную визу по прибытии в страну

Фото: Daniele Levis Pelusi / Unsplash

Еще одно африканское государство, Эфиопия, упростило визовые требования для российских туристов, теперь они смогут оформлять местную визу по прибытии в страну. Об этом «Вестнику АТОР» рассказали в эфиопском посольстве в Москве.

Отмечается, что новая система работает уже с 3 марта. «Таким образом, визовые правила для россиян вернулись к версии 2020 года, — заявили в диппредставительстве. — Это либо виза по прибытии, либо электронная виза, либо виза в посольстве».

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В посольстве также сообщили, что при необходимости россияне смогут оформить по прилете в Эфиопию и транзитную визу.

Ранее, в январе, другая африканская страна, Эсватини, объявила о безвизе для одной категории граждан России. Уточняется, что соглашение о безвизовых поездках распространяется на владельцев дипломатических и служебных паспортов.

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Фариза Бацазова
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