Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:37, 24 января 2023Путешествия

Крошечная африканская страна объявила о безвизе для россиян

Россия и Эсватини подписали соглашение о безвизе для россиян

Фото: Eunika Sopotnicka / Globallookpress.com

Крошечная африканская страна Эсватини объявила о безвизе для одной категории граждан России — главы МИД РФ и Эсватини Сергей Лавров и Тхули Дладла подписали во вторник, 24 января, соответствующее соглашение. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что соглашение о безвизовых поездках распространяется на владельцев дипломатических и служебных паспортов. Кроме того, в ходе рабочего визита российского министра в Эсватини прошли встречи с премьер-министром страны Клеопасом Дламини и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини. 

Ранее стало известно, что тремя самыми опасными странами мира для путешествий россиян по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка. На четвертом месте в списке расположился Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard
Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты
Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр
ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае
Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село
Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО
В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов
Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок
Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.