Крошечная африканская страна объявила о безвизе для россиян

Россия и Эсватини подписали соглашение о безвизе для россиян

Крошечная африканская страна Эсватини объявила о безвизе для одной категории граждан России — главы МИД РФ и Эсватини Сергей Лавров и Тхули Дладла подписали во вторник, 24 января, соответствующее соглашение. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что соглашение о безвизовых поездках распространяется на владельцев дипломатических и служебных паспортов. Кроме того, в ходе рабочего визита российского министра в Эсватини прошли встречи с премьер-министром страны Клеопасом Дламини и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

Ранее стало известно, что тремя самыми опасными странами мира для путешествий россиян по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка. На четвертом месте в списке расположился Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго.