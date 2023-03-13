Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Варвара Грачёва
Завтра
06:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Индиан-Уэллс (ж)
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|26-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:33, 13 марта 2023Спорт

Медведев вышел в 1/8 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Россиянин Медведев обыграл белоруса Ивашко и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Julian Finney / Getty Images

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут.

Следующим соперником 27-летнего россиянина станет немец Александр Зверев. Матч пройдет 14 марта в 21:00 по московскому времени.

6 марта Медведев вернул себе звание первой ракетки России. Он поднялся на шестое место в рейтинге ATP и обошел соотечественника Андрея Рублева, который потерял одну позицию.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он является рекордсменом среди российских теннисистов по этому показателю.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США намерены открыть второй фронт против России
Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда
Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Самый дорогой отпуск россиян на 8 Марта обошелся по цене автомобиля
США решили ужесточить санкции против российской экономики
В Петербурге женщина выгнала дочь из дома из-за съеденного торта
Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.