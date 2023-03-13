Медведев вышел в 1/8 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Россиянин Медведев обыграл белоруса Ивашко и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут.

Следующим соперником 27-летнего россиянина станет немец Александр Зверев. Матч пройдет 14 марта в 21:00 по московскому времени.

6 марта Медведев вернул себе звание первой ракетки России. Он поднялся на шестое место в рейтинге ATP и обошел соотечественника Андрея Рублева, который потерял одну позицию.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он является рекордсменом среди российских теннисистов по этому показателю.