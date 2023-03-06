Медведев обошел Рублева в рейтинге ATP и вернул себе статус первой ракетки России

Теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Информация доступна на сайте организации.

27-летний спортсмен обошел соотечественника Андрея Рублева, который потерял одну позицию. Таким образом, Медведев вернул себе статус первой ракетки России. Кроме того, россиянин поднялся с четвертой на третью строку в чемпионской гонке ATP.

4 марта Медведев завоевал третий подряд титул на турнирах ATP. Он одержал победу на соревнованиях в Дубае, в финале обыграв Рублева в двух сетах (6:2, 6:2). Ранее в 2023 году россиянин уже успел выиграть турнир в Роттердаме, а также стал лучшим на соревнованиях в Дохе.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он является рекордсменом среди российских теннисистов по этому показателю.