Украина второй раз за день атаковала приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Теребрено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако были выбиты стекла пяти частных домовладений и посечены их фасады. Кроме того, повреждены две машины. «Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках. Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории», — заверил Гладков.

Это уже вторая атака ВСУ по территории региона за день. Ранее власти сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили на Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты. По словам Гладкова, их обломки упали в двух частных домовладениях. В результате пострадала женщина. Как рассказал губернатор, в больнице у нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи провели россиянке операцию и сейчас борются за ее жизнь.

Кроме того, 10 марта ВСУ обстреляли приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки. Гладков также сообщил, что снаряд повредил ангар, находящийся на территории сельхоз предприятия.