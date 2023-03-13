Украина второй раз за день атаковала приграничный российский регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, никто не пострадал, однако были выбиты стекла пяти частных домовладений и посечены их фасады. Кроме того, повреждены две машины. «Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках. Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории», — заверил Гладков.
Это уже вторая атака ВСУ по территории региона за день. Ранее власти сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили на Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты. По словам Гладкова, их обломки упали в двух частных домовладениях. В результате пострадала женщина. Как рассказал губернатор, в больнице у нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи провели россиянке операцию и сейчас борются за ее жизнь.
Кроме того, 10 марта ВСУ обстреляли приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки. Гладков также сообщил, что снаряд повредил ангар, находящийся на территории сельхоз предприятия.