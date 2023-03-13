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19:32, 13 марта 2023Спорт

В России оценили включение чеченцев в сборную Франции на ЧЕ по борьбе

Мамиашвили заявил, что включенные в сборную Франции чеченские борцы не выступали за Россию
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил включение чеченских спортсменов в сборную Франции на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Эти люди там состоялись. Никто из них никогда не выступал за сборную Россию», — заявил Мамиашвили.

Ранее в понедельник, 13 марта, Федерации борьбы Франции сообщила, что на чемпионате Европы страну представит команда, полностью состоящая из уроженцев Чечни. В заявке значатся Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов и Адлан Висханов.

Чемпионат Европы U-23 состоится в румынском Бухаресте. Соревнования пройдут с 13 по 19 марта.

3 марта Международная федерация спортивной борьбы исключила сборную России из турниров под своей эгидой. Организация также отменила соревнования, которые должны были пройти на территории страны.

Ксения Курашкина
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