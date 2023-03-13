В Wildberries отреагировали на сообщения о грызущих сапоги мышах

В пресс-службе Wildberries опровергли сообщения о грызущих сапоги мышах

Пресс-служба маркетплейса Wildberries отреагировала на сообщения о том, что в пункт выдачи в Санкт-Петербурге поступила коробка с сапогами, полная мышей, которые грызли товар. Глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев в беседе с «Лентой.ру» опроверг данную информацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в пункт выдачи Wildberries в Санкт-Петербурге из сортировочного центра компании в Шушарах поступила обувная коробка, полная мышей, товар списали как брак.

«Это очередной фейк из телеграм-каналов. На складах компании нет мышей и быть не может: товары проходят проверку как в самих логистических центрах, так и в пунктах выдачи», — прокомментировали в Wildberries.

9 марта появилась информация о том, что маркетплейс не принял на работу мужчину из Дагестана из-за национальности. Пост опубликовал Telegram-канал Baza. На размещенных кадрах видно, как охранник объясняет автору ролика, что на данный момент Wildberries принял новый устав, согласно которому запрещается принимать на работу чеченцев и дагестанцев. В компании опровергли информацию и предложили распространившим ее журналистам устроить встречу с сотрудниками компании из Чечни и Дагестана.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» предложила Госдуме уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях.