Мужчину из Дагестана не приняли на работу в Wildberries из-за национальности

Мужчину из Дагестана не приняли на работу в Wildberries из-за нового устава компании

Маркетплейс Wildberries не принял мужчину из Дагестана на работу из-за его национальности. Соответствующий пост публикует Baza.

Россиянин, имя которого не раскрывается, пытался получить должность в компании через приложение WB Job — он загрузил на сайт свои данные, после чего отправился на собеседование в Домодедово. По его словам, при встрече сотрудница ретейлера отказала ему в работе из-за национальности. После этого мужчина по совету юриста решил заснять происходящее на телефон.

На размещенных кадрах видно, как охранник объясняет автору ролика, что на данный момент Wildberries принял новый устав, согласно которому запрещается принимать на работу чеченцев и дагестанцев. «Ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что. Девушка сейчас занята, она вам четко и доходчиво объяснила», — заявил он.

Руководство маркетплейса пока никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Ранее в марте в Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе. Представители международного маркетплейса заявили, что на складе проходила проверка миграционного учета граждан.