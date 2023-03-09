Wildberries захотел устроить встречу журналистов с сотрудниками из Чечни

Wildberries заявил о готовности устроить для журналистов встречу с сотрудниками из Чечни

Пресс-служба маркетплейса Wildberries отреагировала на сообщения о том, что дагестанца не взяли на работу в компанию из-за национальности. В компании заявили «Ленте.ру», что это фейковая информация. Также журналистам, которые распространили эти сведения, предложили встретиться с сотрудниками из Чечни и Дагестана.

«Telegram-канал Baza распространил недостоверные "новости" о том, что якобы жители Чечни и Дагестана не принимаются на работу в Wildberries. Это не так, только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны», — заявил представитель маркетплейса.

Готовы для журналистов Baza организовать персональную встречу с сотрудниками из Чечни и Дагестана, в ходе которой они расскажут о своей работе в Wildberries и дадут обратную связь Telegram-каналу по их дискриминационной информационной политике. Пресс-служба Wildberries

9 марта появилась информация о том, что маркетплейс Wildberries не принял на работу мужчину из Дагестана из-за его национальности. Пост опубликовал Telegram-канал Baza. На размещенных кадрах видно, как охранник объясняет автору ролика, что на данный момент Wildberries принял новый устав, согласно которому запрещается принимать на работу чеченцев и дагестанцев.

Ранее в марте в Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе. Представители международного маркетплейса заявили, что на складе проходила проверка миграционного учета граждан.