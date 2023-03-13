В России предложили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях

«Известия»: ОПИ предложила уравнять российские маркетплейсы и магазины в обязанностях

Российские законы должны уравнять обязанности торговых площадок в интернете и обычных магазинов, которые касаются обеспечения прав потребителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение движения «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) в Госдуму.

В списке упомянуты 14 ситуаций, в которых правила обмена и возврата товаров маркетплейсами, по мнению ОПИ, противоречат действующему закону.

«Мы столкнулись с жалобами на отсутствие у некоторых крупнейших площадок процедуры обмена товара, соответствующей закону. Покупателю предлагают вернуть некачественную вещь, получить за нее деньги, а потом приобрести заново», — подтвердили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что по закону «О защите прав потребителей», покупатель вправе в течение двух недель после покупки обменять товар как ненадлежащего, так и надлежащего качества в случае, если он ему не понравился.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы в России обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, до продаж.