Начались поставки модульного пистолета Лебедева

«Калашников» рассказал о первых контрактных поставках модульного пистолета Лебедева

Концерн «Калашников» приступил к производству и выполнению первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ) под патрон 9 на 19 миллиметров. Партию пистолетов передали заказчику. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — приводит слова Лушникова пресс-служба концерна.

Модульный пистолет Лебедева разрабатывался по техническому заданию Росгвардии. Эта версия отличается улучшенной эргономикой и возможностью установки дополнений, включая навесное оборудование, магазины повышенной емкости и ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.

В январе в концерне «Калашников» сообщили о готовности Ижевского механического завода («Ижмех») к серийному производству компактного варианта пистолета Лебедева. Также «Ижмех» провел квалификационные испытания модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 в интересах Росгвардии.

В ноябре 2022 года в концерне рассказали, что президент России Владимир Путин наградил ведущего инженера-конструктора «Ижмеха» Дмитрия Лебедева, который создал линейку пистолетов Лебедева, орденом «За военные заслуги».