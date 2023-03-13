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18:28, 13 марта 2023Мир

Президент Финляндии оценил возможность передачи истребителей Украине

Президент Финляндии заявил, что пока рано говорить об отправке Киеву истребителей Hornet

Фото: Joseph Campbell / Reuters

Пока рано говорить об отправке Украине истребителей Hornet. Так оценил возможность передачи боевых самолетов Киеву президент Финляндии Саули Ниинисте, его слова передает «Интерфакс».

«Что касается Hornet, то они имеют решающее значение для нашей собственной обороны. То, что будет с ними после вывода из эксплуатации, — это иная дискуссия», — высказался глава финского государства. Так он прокомментировал слова главы кабмина страны Санны Марин о возможной отправке истребителей Киеву.

Ранее Ниинисте заявил, что инициатива Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем не обсуждалась. Также не осведомлен оказался и финский министр обороны Антти Кайкконен. По его словам, он бы предостерег премьер-министра от такого решения.

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Виктория Кондратьева
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