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10:51, 13 марта 2023Путешествия

Саудовская Аравия создаст новую международную авиакомпанию

Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании авиакомпании Ar-Riyadh Airlines

Фото: Robert Hrovat / Unsplash

В Саудовской Аравии появится международная авиакомпания Ar-Riyadh Airlines. О создании Суверенного фонда для нового перевозчика объявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Saudi Press Agency.

Планируется, что к 2030 году авиаперевозчик наладит авиасообщение более чем со 100 городами по всему миру и будет предоставлять своим клиентам «комплексные услуги на исключительном уровне в сочетании с исконно саудовским гостеприимством». Ожидается, что компания создаст более 200 тысяч рабочих мест.

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География полетов пока не раскрывается. Известно, что создание новой авиакомпании является частью стратегии «Видения-2030», направленной на диверсификацию местной экономики, зависящей от нефти.

Ar-Riyadh Airlines будет находиться в ведении Суверенного фонда, в совет директоров авиакомпании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и бывший генеральный директор авиаперевозчика Etihad Airways (ОАЭ) Тони Дуглас.

Ранее в марте стало известно о будущей сделке государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии по покупке большого количества коммерческих самолетов Boeing. Предположительно, речь идет о 100 самолетах, включая широкофюзеляжные реактивные лайнеры, которые часто используются в международных рейсах на дальние расстояния.

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Дарья Рыбак
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