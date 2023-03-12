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03:39, 12 марта 2023Экономика

Саудовская Аравия задумалась о покупке сотни самолетов Boeing

WSJ: Саудовская Аравия планирует закупить 100 самолетов Boeing на $35 миллиардов

Фото: Randall Hill / Reuters

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готовится к сделке по покупке большого количества коммерческих самолетов Boeing. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, знакомых с ситуацией, данные авиалайнеры войдут в парк новой национальной авиакомпании страны. Предположительно, речь идет о 100 самолетах, включая широкофюзеляжные реактивные лайнеры, которые часто используются в международных рейсах на дальние расстояния.

Сумма сделки составит 35 миллионов долларов. Как отмечает издание, данный контракт создаст или поддержит десятки тысяч рабочих мест в США. Ожидается, что о сделке и запуске нового авиаперевозчика будет объявлено в воскресенье, 12 марта. В то же время другие собеседники WSJ отметили, что окончательные сроки еще не определены. Кроме того, на контракт претендовала компания Airbus, поэтому не исключено, что сделка с Boeing может сорваться.

В марте прошлого года корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей.

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Марина Совина
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