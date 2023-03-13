Врач предупредила о деликатных проблемах из-за сидячего образа жизни

Колопроктолог предупредила, что из-за сидячего образа жизни развиваются запоры и геморрой

Геморрой, запоры и другие болезни развиваются из-за сидячего образа жизни, предупредила колопроктолог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Арина Батталова. Врач рассказала «Ленте.ру», как современному городскому жителю можно избежать деликатных проблем со здоровьем.

По словам Батталовой, многие люди не только работают, но и отдыхают сидя. Из-за малоподвижного образа жизни у них появляется множество болезней, самой распространенной из которых является геморрой. «При гиподинамии, ожирении, сидячем образе жизни увеличивается застой крови в органах малого таза, особенно в геморроидальных узлах, что приводит к их перерастяжению и дистрофии связочного аппарата. В конечном итоге развивается геморроидальная болезнь», — говорит врач.

При геморрое может появляться зуд, дискомфорт, выделение крови после дефекации, боль, болезненное уплотнение, выпадение геморроидальных узлов

Арина Батталова колопроктолог

При сидячем образе жизни нередко возникают проблемы со стулом, продолжила Батталова. При отсутствии физической активности в течение дня страдает моторика кишечника, продукты выведения застаиваются, каловые массы становятся тверже. Грубые каловые массы могут травмировать слизистую анального канала, что приводит к развитию анальных трещин.

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«О наличии проктологического заболевания говорят такие симптомы, как боль и зуд в области заднего прохода, дискомфорт во время или после дефекации, кровь в стуле, наличие "шишки" в анальной области, выпадение геморроидальных узлов, выделения из ануса», — пояснила колопроктолог.

При любом из этих симптомов нужно обратиться к проктологу, а не заниматься самолечением. Часто люди сами ставят себе диагнозы и покупают лекарства в аптеке. Случается, что они ошибаются и лечат, к примеру, геморрой, вместо анальной трещины, рассказала Батталова. В итоге упускают момент, когда можно помочь консервативным методом. Пациенту приходится делать операцию, чтобы удалить рубцовые ткани.

Главный метод профилактики проктологических заболеваний — это нормализация стула, пояснила врач. Для своевременного опорожнения кишечника необходимо корректировать питание.

Ешьте побольше клетчатки, не менее 36 граммов в сутки. Это примерно 500 граммов овощей и фруктов в день. Выпивайте два литра воды в день. Питайтесь часто, дробно и не переедайте. Добавьте физической активности. Если на работе нужно сидеть более 12 часов, делайте перерывы. Каждые 40 минут нужно вставать, чтобы размяться, пройтись, или хотя бы поменять позу. Старайтесь больше двигаться вне работы, а в выходные выбирайтесь на прогулку вместо сидения дома Арина Батталова корлопроктолог

По словам Батталовой, для профилактики развития болезней необходимо правильно ходить в туалет. Во время акта дефекации нужно ставить ноги на специальную подставку, чтобы колени были выше дужки унитаза, а корпус тела наклонять вперед. Сходить в туалет нужно успеть за три минуты, при этом не тужиться. Соответственно, газеты, гаджеты и книги будут отвлекать, подвела итог врач.

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