Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Варвара Грачёва
Завтра
06:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Индиан-Уэллс (ж)
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|26-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:00, 13 марта 2023Спорт

Эксперт раскрыл преимущества медленного фитнеса

Специалист Соломин назвал преимуществом медленного фитнеса отсутствие травмоопасности

Фото: bruce mars / Unsplash

Эксперт Денис Соломин раскрыл преимущества медленного фитнеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Главным преимуществом медленного фитнеса является то, что он не травмоопасен и подходит для всех, даже для абсолютных новичков», — рассказал специалист. Он отметил, что данный вид упражнений помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить осанку и расслабиться без излишней нагрузки на организм.

Материалы по теме:
Как накачать широкую спину? Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
Как накачать широкую спину?Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
11 марта 2023
«Не надо жрать препараты самостоятельно» Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
«Не надо жрать препараты самостоятельно»Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
21 февраля 2023

В качестве примеров медленного фитнеса Соломин назвал пилатес и барре. Последнее сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и набрало популярность в 2022 году.

Ранее хирург-ортопед Алексис Колвин объяснил пользу упражнений с собственным весом. «Упражнения с собственным весом — это функциональные, сложные движения, которые позволяют сосредоточиться на форме без дополнительного сопротивления», — подчеркнул он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
«Одноклассники» запустили новый сервис
Москве спрогнозировали массовое появление одного типа жилья
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.