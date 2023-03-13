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06:15, 13 марта 2023Спорт

Врач объяснил пользу упражнений с собственным весом

Врач Колвин назвал упражнения с собственным весом такими же полезными, как с утяжелениями

Фото: Unsplash

Хирург-ортопед Алексис Колвин объяснил пользу упражнений с собственным весом. Его слова приводит Shape.

Врач назвал упражнения с собственным весом такими же полезными, как с утяжелениями. «Упражнения с собственным весом — это функциональные, сложные движения, которые позволяют сосредоточиться на форме без дополнительного сопротивления», — подчеркнул он.

Колвин отметил, что исследования показывают, что упражнения с собственным весом и с утяжелением приводят к одинаковому результату. При каждой из этих нагрузок задействуются множество мышц и суставов, которые позволяют увеличивать силу.

Ранее фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие способы накачать руки без гантелей. Для совершенствования трицепсов он посоветовал делать отжимания с узкой постановкой рук. Также специалист рекомендовал выполнять разгибания предплечий с фитнес-резинкой.

Дарья Коршунова
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