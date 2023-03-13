Суд арестовал 18-летнего юношу за убийство 16-летней россиянки после ссоры

В Подольске поместили в СИЗО до 11 мая юношу, перерезавшего горло школьнице после ссоры

В Подольске суд арестовал 18-летнего местного жителя, зарезавшего 16-летнюю знакомую. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Юношу поместили в СИЗО до 11 мая. Его обвиняют по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Трагедия произошла в Подольске. Родители обнаружили школьницу лежащей на кухне с множественными колото-резаными ранениями в области горла. Россиянка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Оказалось, что до этого в гости к девушке приходил ее бывшей парень. По предварительной информации, они поссорились, и молодой человек ударил ее ножом. Фигуранта задержали, ранее он не был судим и на данный момент не работает.

Кроме того, следователи возбудили дело о халатности в отношении сотрудников полиции из-за данного убийства. Родители погибшей обращались к правоохранителям и рассказывали, что фигурант угрожает их дочери.