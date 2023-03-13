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08:19, 13 марта 2023Россия

Два столкнувшихся грузовика полностью перекрыли движение по Киевскому шоссе

На 92-м километре Киевского шоссе два грузовика перекрыли движение после ДТП

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

На 92-м километре Киевского шоссе полностью перекрыли движение в обе стороны из-за столкнувшихся грузовиков. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Предварительно, водитель одного из грузовиков решил притормозить, из-за чего другой большегруз въехал в него. Один из грузовиков полностью перекрыл две полосы движения в сторону Москвы, второй — в сторону Калуги.

Пострадал один человек — у него диагностировали перелом ноги. Оба грузовика следовали в Таджикистан: один из них вез автомобили, другой доставлял технику.

Ранее на Крымском мосту полностью перекрыли движение из-за смертельной аварии. Погибли три человека. В сети также появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у двух автомобилей из-за лобового столкновения сильно повреждена передняя часть.

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Анастасия Шейкина
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