Два столкнувшихся грузовика полностью перекрыли движение по Киевскому шоссе

На 92-м километре Киевского шоссе два грузовика перекрыли движение после ДТП

На 92-м километре Киевского шоссе полностью перекрыли движение в обе стороны из-за столкнувшихся грузовиков. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Предварительно, водитель одного из грузовиков решил притормозить, из-за чего другой большегруз въехал в него. Один из грузовиков полностью перекрыл две полосы движения в сторону Москвы, второй — в сторону Калуги.

Пострадал один человек — у него диагностировали перелом ноги. Оба грузовика следовали в Таджикистан: один из них вез автомобили, другой доставлял технику.

Ранее на Крымском мосту полностью перекрыли движение из-за смертельной аварии. Погибли три человека. В сети также появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у двух автомобилей из-за лобового столкновения сильно повреждена передняя часть.