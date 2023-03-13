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20:13, 13 марта 2023Мир

В ООН подтвердили усилия по облегчению экспорта удобрений из России

Офис генсека: ООН привержена экспорту российского продовольствия в рамках зерновой сделки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ООН привержена реализации зерновой сделки и экспорту российского продовольствия и удобрений в рамках черноморских договоренностей. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, его слова передает ТАСС.

В офисе генсека подтвердили усилия по облегчению экспорта удобрений и зерновых из России. «Что касается российской сельскохозяйственной продукции, то мы последовательно работаем с частным сектором, с Россией, Евросоюзом, Великобританией, США и другими сторонами, чтобы добиться полного выполнения подписанного нами меморандума о понимании», — пояснил Дюжаррик.

Представитель ООН указал на снижение глобальных цен на продовольствие благодаря сделке. Он пообещал, что ООН будет делать все возможное для продолжения действия соглашения.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения срока ее действия. Дипломат подчеркнул, что речь идет о продлении только на 60 дней. Срок действия сделки истекает 18 марта.

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Виктория Кондратьева
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